Homem é morto após acolher desconhecido em São Paulo

Homem é assassinado após acolher desconhecido que pediu ajuda em SP

Imagens de segurança de um prédio em São Paulo registraram o momento em que um homem foi atacado em seu apartamento após acolher um desconhecido que alegou estar com fome e frio. O suspeito, Hebert Melo Pereira, de 29 anos, confessou ter assassinado Rafael, de 31 anos, e foi capturado em vídeo ao lado da vítima antes do crime.

A investigação revelou que Hebert abordou Rafael na rua e o convenceu a levá-lo para casa. No local, ele atacou Rafael com uma faca, trocou de roupas com a vítima e tentou deixar o prédio carregando uma mala de rodinhas. A saída só foi possível quando outro morador utilizou o sistema de reconhecimento facial.

O corpo de Rafael foi descoberto no dia seguinte por uma amiga que estranhou a falta de contato e chamou um chaveiro. Hebert, que possui antecedentes criminais, foi preso e enfrenta acusações de latrocínio. Rafael era do Maranhão e residia em São Paulo a trabalho.

Assista ao vídeo - Homem é assassinado após acolher desconhecido que pediu ajuda em SP

