Homem provoca incêndio em caminhões na Grande Goiânia Investigação busca identificar suspeito de incêndio criminoso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h45 )

Incêndio criminoso destrói caminhões na Grande Goiânia

Na região metropolitana de Goiânia, um homem foi flagrado em câmeras de segurança provocando um incêndio que destruiu dois caminhões de uma empresa. O incidente resultou em um prejuízo de R$ 500 mil.

As imagens capturaram o momento em que o suspeito se aproximava do local com um galão, possivelmente contendo combustível. Após o início do incêndio, as chamas rapidamente consumiram os veículos, que eram utilizados para entregas diárias. Os bombeiros foram chamados, mas não conseguiram evitar a destruição dos caminhões. Até o momento, o responsável pelo ato criminoso não foi identificado, e as autoridades prosseguem as investigações.

Assista em vídeo - Incêndio criminoso destrói caminhões na Grande Goiânia

