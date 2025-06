Justiça de SP concede liberdade a motorista de carro de luxo que matou motoboy

O empresário Igor Sauceda foi libertado após passar dez meses preso por atropelar e matar o motociclista Pedro Caíque em São Paulo , após um desentendimento por causa de um retrovisor quebrado. Ele foi acusado de homicídio doloso triplamente qualificado, por ter agido com intenção de matar, por motivo fútil, usando meio cruel e dificultando a defesa da vítima. No dia da ocorrência, ele dirigia a mais de 100 km/h em uma via com limite de velocidade reduzida.



