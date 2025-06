Acidente em Búzios (RJ) envolve carro sem combustível, caminhão e ônibus escolar

Em Búzios, Rio de Janeiro , um carro sem combustível causou um acidente ao ficar atravessado na rodovia. Um caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu com o carro, que, em seguida, bateu em um ônibus escolar vazio. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido. O veículo ficou completamente amassado. Apesar disso, a rodovia não era muito movimentada.



