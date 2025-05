Idosa atropela mulher ao perder controle do carro em São Paulo Veículo colide com restaurante após tentativa de passar no sinal amarelo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h22 ) twitter

SP: idosa é detida após atropelar mulher na faixa de pedestres

Uma idosa foi detida após perder o controle do carro e atropelar uma mulher na faixa de pedestres no centro de São Paulo. O veículo continuou até colidir com a fachada de um restaurante.

A motorista estava acompanhada por um idoso e sofreu ferimentos leves. Ela relatou ter acelerado para passar no sinal amarelo, mas perdeu o controle do veículo. Após ser ouvida na delegacia, foi liberada. A mulher atropelada recebeu socorro no local antes de ser levada ao hospital; seu estado de saúde não foi divulgado. Outras pessoas quase foram atingidas pelo carro desgovernado.

