IML faz exumação do corpo da irmã de médico suspeito de matar esposa envenenada com chumbinho

Hoje (23) ocorre a exumação do corpo de Nathália Garnica em Pontal, São Paulo. A polícia investiga se ela foi envenenada com chumbinho por sua mãe, Elizabete Arrabaça, e seu irmão, Luiz Antônio Garnica. Ambos já estão presos pela morte de Larissa Fernandes. Nathália faleceu em 9 de fevereiro e sua morte foi inicialmente registrada como natural. A área ao redor do cemitério está isolada pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Agentes do Instituto de Criminalística conduzem a exumação para coletar amostras para análise. Não há previsão para a divulgação dos resultados da perícia.

