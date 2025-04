Incêndio em Nova Jersey obriga evacuação de mais de 3 mil moradores Fogo avança rapidamente, ameaçando construções e impedindo tráfego em rodovia importante Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h05 ) twitter

Incêndio em Nova Jersey obriga evacuação de mais de 3 mil moradores

Um incêndio florestal atinge o estado de Nova Jersey, nos EUA. As chamas começaram em uma área florestal e se espalharam rapidamente, deixando várias cidades em estado de alerta. Mais de 3 mil moradores foram evacuados. Uma rodovia importante foi interditada, e cerca de 1.300 construções estão sob ameaça. Equipes do Corpo de Bombeiros enfrentam dificuldades no combate ao fogo devido aos ventos e ao clima seco.

