Incidente com brinquedo de aço mobiliza bombeiros em Patos de Minas Menina de cinco meses teve dedo preso em brinquedo; alerta para segurança infantil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h38 ) twitter

Brinquedos que parecem inofensivos podem oferecer grandes riscos às crianças

Em Patos de Minas, uma bebê de cinco meses ficou com o dedo preso em um brinquedo de aço popular entre crianças. A mãe, Ana Carolina Fortunato, tentou soltar o dedo usando água e sabão sem sucesso. Os bombeiros foram acionados e utilizaram uma ferramenta de corte para liberar o dedo da criança.

O incidente destaca os riscos de brinquedos inadequados para a faixa etária das crianças. O pediatra Paulo Telles alerta que brinquedos com peças pequenas ou materiais rígidos podem causar sufocamento ou ferimentos. Ele enfatiza a importância do selo do Inmetro nos brinquedos para garantir sua segurança.

Após o susto, Ana Carolina está mais vigilante quanto aos brinquedos da filha. O caso reforça a necessidade de supervisão constante por parte dos adultos durante as brincadeiras infantis.

Assista ao vídeo - Brinquedos que parecem inofensivos podem oferecer grandes riscos às crianças

