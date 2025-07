Infecção cerebral causou a morte da atriz Millena Brandão Família acusa hospital de negligência médica; investigações continuam Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h53 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h53 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, morreu devido a uma infecção no cérebro.

A família suspeita de negligência médica após a internação inicial por infecção urinária.

Millena teve seus sintomas tratados como dengue, apesar do teste negativo.

O hospital nega negligência e está colaborando com as investigações.

Laudo aponta infecção no cérebro como causa da morte da atriz Millena Brandão

O laudo médico confirmou que a morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, foi causada por uma infecção no cérebro. A investigação começou após a família registrar um boletim de ocorrência por suspeita de negligência médica.

Inicialmente internada com infecção urinária, Millena teve seus sintomas tratados como dengue, apesar do teste negativo para a doença. Durante o tratamento, ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias, foi sedada e intubada, mas não resistiu.

Após a revelação do laudo, a família foi chamada à delegacia para fornecer novos documentos que possam ajudar na investigação. O hospital nega qualquer negligência e afirma colaborar com as autoridades.

