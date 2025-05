Influenciadora Vanessa Cunha é agredida por ex-marido e ex-sogra em SP Agressões ocorrem durante visita à filha; caso ganha repercussão online Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h08 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h08 ) twitter

A influenciadora Vanessa Cunha foi vítima de agressão pelo ex-marido e pela ex-sogra durante uma visita à filha do casal em São Paulo. Imagens mostram Vanessa sendo imobilizada pelo ex-marido enquanto a ex-sogra a agride, com a filha de três meses presente no local.

Vanessa registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e ameaça, apresentando vídeos e testemunhas como evidências das agressões. Rafael, o ex-marido, alegou que apenas tentou contê-la e divulgou mensagens nas redes sociais acusando-a de desequilíbrio emocional.

O conflito destaca a ausência de um acordo formal de guarda ou visita para a criança. Especialistas afirmam que a integridade física da criança deve ser preservada acima de tudo. A justiça deve avaliar o caso para garantir os direitos da criança envolvida, evitando traumas futuros decorrentes dos conflitos familiares.

