Investigação busca casal suspeito na morte de professora Fernanda Bonin Professora foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Fernanda Bonin: câmeras mostram casal abandonando carro de professora de matemática

A polícia investiga a morte da professora de matemática Fernanda Bonin, de 42 anos, encontrada em um terreno na região de Interlagos, São Paulo, com sinais de estrangulamento. A justiça decretou a prisão de um casal visto abandonando o carro da vítima próximo ao autódromo local.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o casal deixou o veículo. Dias depois, o carro foi localizado com uma faca e um celular dentro, possivelmente pertencente aos filhos de Fernanda. No dia do desaparecimento, ela saiu para ajudar sua ex-companheira que relatou problemas mecânicos no carro enquanto levava as crianças.

O veículo da ex-companheira também foi apreendido para perícia. As autoridades continuam investigando para esclarecer este misterioso caso.

Assista em vídeo - Caso Fernanda Bonin: câmeras mostram casal abandonando carro de professora de matemática

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!