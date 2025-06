Israel recupera corpos de reféns em Gaza Casal israelense encontrado morto após operação militar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h51 ) twitter

Corpos de reféns israelenses são recuperados em Gaza

O exército de Israel localizou os corpos de dois reféns israelenses em Gaza. As vítimas foram identificadas como Judy Weinstein-Haggai de 70 anos e Gad Haggai, de 72. O casal foi morto durante a invasão do grupo Hamas em outubro de 2023. A operação ocorreu ao sul do território palestino.

Atualmente, estima-se que ainda existam 56 reféns em Gaza, entre vivos e mortos. O governo israelense continua seus esforços para resolver a situação dos reféns no território controlado pelo Hamas.

