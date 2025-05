Jaguatirica criada como animal de estimação é apreendida pelo Ibama após denúncia A família busca sua devolução judicialmente, alegando que Pituca já estava se readaptando ao ambiente natural Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h00 ) twitter

A jaguatirica Pituca foi criada como um animal de estimação em Uruará, Pará. Pituca foi resgatada debilitada e sem presas, interagindo com animais e humanos na fazenda. Postagens em redes sociais levaram a uma denúncia, resultando na apreensão do animal pelo Ibama, sob alegação de maus-tratos devido à falta de convivência com sua espécie e dieta inadequada. A família busca sua devolução judicialmente, alegando que Pituca já estava se readaptando ao ambiente natural. Uma bióloga destacou a ilegalidade e os riscos de manter animais silvestres sem autorização, alertando para mudanças comportamentais perigosas ao atingir a maturidade sexual.

Assista em vídeo - Jaguatirica criada como animal de estimação é apreendida pelo Ibama após denúncia

