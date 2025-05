IML faz exumação do corpo da irmã de médico suspeito de matar esposa envenenada com chumbinho

Nesta sexta (23), será realizada a exumação do corpo de Nathália Garnica, em Pontal, região de Ribeirão Preto (SP). A polícia investiga se ela foi envenenada com chumbinho por sua mãe, Elizabete Arrabaça, e seu irmão, Luiz Antônio Garnica, já presos pela morte de Larissa Fernandes, também envenenada. O Instituto de Criminalística conduzirá a exumação para análise. Natália morreu em 9 de fevereiro, com morte inicialmente registrada como natural. Não há data definida para os resultados da perícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!