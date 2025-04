Jovens são flagrados em situação de risco ao viajar fora de trem no Rio Concessionária intensificará campanha educativa após aumento de casos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h10 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h10 ) twitter

Jovens são flagrados viajando do lado de fora de trem no Rio de Janeiro

Dois jovens foram flagrados viajando do lado de fora de um trem no Rio de Janeiro. As imagens capturadas de dentro do vagão mostram a dupla em uma situação arriscada, com um vidro quebrado na porta. A concessionária responsável informou que, desde o ano passado, realiza uma campanha educativa sobre os riscos dessa prática perigosa. Devido ao aumento dos casos, as ações serão intensificadas nos próximos dias para garantir a segurança dos passageiros e o funcionamento adequado do sistema ferroviário.

