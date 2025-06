Juiz de Augustinópolis enfrenta novas denúncias por interromper advogados em audiências Magistrado Alan Ribeiro da Silva está sob investigação por má conduta Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h16 ) twitter

Saiba quem é o juiz que interrompe advogados e está sendo investigado em Augustinópolis (TO)

O juiz Alan Ribeiro da Silva, da vara criminal de Augustinópolis, Tocantins, está sendo investigado por interromper advogados e ordenar o corte de microfones durante audiências. Nos últimos 12 anos, ele acumulou 11 processos no Conselho Nacional de Justiça, embora muitos tenham sido arquivados. Recentemente, novas denúncias surgiram.

A advogada Cassia Caires divulgou vídeos nas redes sociais mostrando o comportamento do juiz durante as sessões. Em um dos vídeos, ela é interrompida ao apresentar provas aos jurados. Outra advogada, Juliane, abandonou uma audiência após se sentir desrespeitada; seu cliente foi julgado sem sua presença.

Renato Marques, advogado de São Paulo, também relatou ter tido o microfone cortado em uma audiência. A Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins formou uma comissão para investigar as denúncias e enviou um relatório ao Conselho Federal da Ordem.

A Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins informou que as representações contra juízes são tratadas em sigilo. O juiz não quis comentar o caso.

