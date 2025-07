Juíza é demitida no RS por repetir decisões em quase dois mil processos Angélica Chamon copiou sentenças na comarca de Cachoeira do Sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juíza é demitida no RS após investigação sobre decisões repetidas

Uma juíza no Rio Grande do Sul foi demitida após investigação revelar que ela repetiu a mesma sentença em quase dois mil processos judiciais. Angélica Chamon atuava na comarca de Cachoeira do Sul e estava em estágio probatório quando foi desligada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A investigação descobriu que ela desarquivou processos já julgados para reutilizar as decisões.

Angélica começou sua carreira em Pernambuco antes de se transferir para o Rio Grande do Sul em 2022. O caso está agora sob análise do Conselho Nacional de Justiça, com novos desdobramentos esperados nos próximos meses. A defesa da juíza argumenta que não houve má fé, mas sim falhas operacionais em uma vara desorganizada.

Assista ao vídeo - Juíza é demitida no RS após investigação sobre decisões repetidas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!