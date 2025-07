Júri discute veredito de P. Diddy em caso de crimes sexuais Decisão sobre rapper pode ser anunciada em Nova York ainda hoje Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veredito sobre rapper P. Diddy pode ser decidido nesta terça (1º)

O julgamento do rapper P. Diddy por acusações de crimes sexuais continua em Nova York. O júri, composto por 12 pessoas, retomou as discussões após substituir um dos jurados que teve dificuldades para entender as instruções do juiz. Espera-se que o veredito seja anunciado até o final do dia.

Assista ao vídeo - Veredito sobre rapper P. Diddy pode ser decidido nesta terça (1º)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!