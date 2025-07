Katy Perry e Justin Trudeau vistos juntos em jantar em Montreal Encontro entre cantora e ex-primeiro-ministro gera especulações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Katy Perry e Justin Trudeau são vistos juntos em jantar no Canadá

A cantora Katy Perry foi flagrada jantando com Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, em um restaurante de Montreal. O ambiente era descontraído, com pratos de lagosta e bebidas variadas.

Recentemente separada do ator Orlando Bloom, Katy Perry agora compartilha o status de solteira com Trudeau, que também está solteiro desde 2023. A reunião gerou curiosidade sobre a natureza do relacionamento entre eles.

Assista ao vídeo - Katy Perry e Justin Trudeau são vistos juntos em jantar no Canadá

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!