Ladrão invade loja, rouba dinheiro e promete devolver celular

Assalto Inusitado: ladrão promete devolver celular após roubo

Nesta semana, um homem invadiu uma loja de roupas e roubou cerca de R$ 80 do caixa. Ele prometeu devolver o celular da funcionária de 22 anos, mas não cumpriu. A jovem estava sozinha no local e ficou assustada com a abordagem. Especialistas afirmam que o assaltante não estava armado e usou apenas intimidação verbal. Antes desse incidente, ele já havia roubado duas mulheres. A vítima registrou um boletim de ocorrência, e posteriormente soube que o celular foi devolvido por outros criminosos que o receberam após o roubo.

Assista ao vídeo - Assalto Inusitado: ladrão promete devolver celular após roubo

