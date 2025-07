Mistério sobre assassinato de empresário em Guarulhos continua Rodrigo Ponce foi morto dentro de um Porsche; polícia investiga o caso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h13 ) twitter

Mistério sobre assassinato de empresário em Guarulhos continua sem respostas

O empresário Rodrigo Ponce, de 35 anos, foi assassinado no centro de Guarulhos enquanto dirigia seu Porsche. Dois homens em motocicletas o abordaram e atiraram contra ele. A motivação do crime permanece incerta; não se sabe se foi premeditado ou uma tentativa de roubo.

Câmeras de segurança registraram dois suspeitos em motos com placas clonadas seguindo o veículo de Rodrigo. As autoridades trabalham para identificar os criminosos e investigar possíveis conexões com outros crimes na região. Rodrigo foi sepultado no domingo, deixando boas lembranças entre amigos e familiares.

