Motociclista desafia Polícia Militar em fuga filmada na Raposo Tavares

Um motociclista fugiu de uma abordagem da Polícia Militar na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Sem capacete, ele publicou um vídeo em que zomba da ação policial. O motociclista ignorou a ordem de parada dada por um policial, empinou a moto e continuou pela rodovia. A cena foi gravada por outra pessoa, também sem capacete, na garupa de uma moto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Procurada, a PM ainda não respondeu sobre o caso.
