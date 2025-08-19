Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Motociclista desafia Polícia Militar em fuga filmada na Raposo Tavares

Homem publica vídeo zombando de abordagem policial em São Paulo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um motociclista fugiu de uma abordagem da Polícia Militar na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Sem capacete, ele publicou um vídeo em que zomba da ação policial. O motociclista ignorou a ordem de parada dada por um policial, empinou a moto e continuou pela rodovia. A cena foi gravada por outra pessoa, também sem capacete, na garupa de uma moto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Procurada, a PM ainda não respondeu sobre o caso.

Veja também


Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.