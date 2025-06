Motociclista é morto em tentativa de assalto na zona norte de São Paulo Casal é perseguido por criminosos armados na rodovia Anhanguera Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h47 ) twitter

Polícia busca criminosos que mataram motociclista durante assalto em São Paulo

A polícia está à procura dos criminosos que mataram Roberto Pereira dos Santos durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo. Roberto e sua esposa foram perseguidos por dois ladrões armados enquanto trafegavam pela rodovia Anhanguera. Na tentativa de escapar, buscaram refúgio em um posto de combustíveis. No entanto, Roberto foi baleado no tórax após enfrentar um dos assaltantes. Os criminosos fugiram sem levar nada.

A esposa de Roberto informou à polícia que as ameaças começaram ainda na rodovia. A polícia militar realizou buscas no bairro de Perus, próximo ao local do crime, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo homicídio.

