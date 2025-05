Motorista é resgatada em enchente no bairro de Santana, SP Bombeiros salvam motorista ilhada durante forte chuva na zona norte Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h51 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h51 ) twitter

Motorista é resgatada após ficar ilhada em enchente em São Paulo

Uma motorista foi resgatada após ficar presa em seu carro durante uma enchente em São Paulo. A água subiu até a metade do veículo no bairro de Santana, Zona Norte. Bombeiros abriram a porta do carro e retiraram a vítima com segurança. A motorista estava assustada, mas sem ferimentos. Segundo a Defesa Civil, Santana foi a área mais afetada pelas chuvas. Novos temporais são esperados para o final da tarde de hoje e o fim de semana deve permanecer chuvoso.

