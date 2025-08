Motorista embriagado atropela dezenas em evento comunitário Acidente deixa feridos durante venda de pastéis; motorista é preso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h47 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h47 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Motorista embriagado atropela cerca de 30 pessoas em evento comunitário.

Ataque ocorreu durante a venda de pastéis organizada por uma igreja local.

Uma criança de cinco anos sofreu queimaduras em 40% do corpo devido ao óleo quente.

Motorista fugiu, mas se apresentou na delegacia e foi preso; teste de bafômetro confirmou embriaguez.

Motorista suspeito de embriaguez atropela 30 pessoas em evento comunitário

Um carro dirigido por um motorista com suspeita de embriaguez atropelou cerca de 30 pessoas durante um evento comunitário onde uma igreja local vendia pastéis. Entre as vítimas estava uma criança de cinco anos que sofreu queimaduras em 40% do corpo devido ao óleo quente derramado.

O Corpo de Bombeiros socorreu seis crianças e três adultos no local do acidente. Após o atropelamento, o motorista fugiu, mas se apresentou na delegacia horas depois e foi preso em flagrante. Ele inicialmente se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas um laudo posterior confirmou a presença de álcool no sangue.

