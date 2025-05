Mulher denuncia agressão por seguranças em evento no CTN em São Paulo Vítima relata espancamento após discussão e busca ação judicial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h36 ) twitter

Exclusivo: Mulher denuncia agressão por seguranças durante show no Centro de Tradições Nordestinas

Uma auxiliar de contabilidade de 27 anos denunciou ter sido agredida por seis seguranças no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) em São Paulo. O incidente ocorreu após uma discussão com outra mulher durante um show no local, que chamou a atenção dos seguranças. Ao tentar gravar a situação, as agressões se intensificaram, resultando em desmaio e necessidade de atendimento médico pelos bombeiros.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e planeja levar o caso à justiça, buscando indenização por danos morais e financeiros. Em nota, o Centro de Tradições Nordestinas lamentou o ocorrido e afirmou estar colaborando com as autoridades para apurar os fatos.

Além deste caso recente, o núcleo investigativo da RECORD identificou outros três casos semelhantes de agressões no local, levantando preocupações sobre a segurança dos frequentadores. A Secretaria da Segurança Pública informou que o laudo sobre as lesões está em elaboração e que a delegacia responsável orientou a vítima a formalizar a representação criminal.

