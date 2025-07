Mulher é assaltada ao aguardar carro de aplicativo em São Paulo Especialistas destacam cuidados ao esperar por transporte Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h34 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h34 ) twitter

Compartilhar corrida, conferir placa, gravar viagem: veja dicas ao utilizar carros de aplicativo

Uma mulher de 65 anos foi assaltada em São Paulo enquanto esperava por um carro de aplicativo. O incidente ocorreu quando ela conferiu a placa do veículo, mas foi surpreendida por um homem armado que levou seus pertences.

Especialistas em segurança recomendam que passageiros verifiquem cuidadosamente os dados do motorista antes de embarcar e usem as ferramentas de segurança dos aplicativos, como gravação da viagem e compartilhamento de trajeto. Outras orientações incluem aguardar em locais seguros e evitar distrações com o celular durante a espera.

