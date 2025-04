Mulher sobrevive a tentativa de feminicídio; ex-marido está foragido Juliana foi brutalmente atacada por Adonias, que tentou simular latrocínio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h49 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h49 ) twitter

Mulher sobrevive a ataque brutal do ex-marido em tentativa de feminicídio

Juliana, uma mulher de 28 anos, sobreviveu após ser espancada e baleada seis vezes por seu ex-marido, Adonias. Após passar por cirurgia, ela está em recuperação em um local seguro. Adonias continua foragido após tentar simular um latrocínio levando a bolsa e o celular de Juliana.

O relacionamento entre Juliana e Adonias durou 15 anos, marcados por agressões constantes. Ela decidiu encerrar o casamento no ano passado após mais um episódio de violência doméstica. Na noite do ataque, Adonias abordou Juliana exigindo que ela desbloqueasse seu celular. Mesmo ferida, ela fingiu estar morta para sobreviver.

A polícia segue em busca de Adonias como suspeito da tentativa de feminicídio. A violência contra mulheres no Brasil preocupa as autoridades, com dados alarmantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontando que uma mulher é morta a cada seis horas no país.

Assista em vídeo - Mulher sobrevive a ataque brutal do ex-marido em tentativa de feminicídio

