Ônibus cai em ribanceira e deixa duas vítimas fatais em Sergipe Veículo transportava crianças para evento religioso; causas estão sob investigação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h12 )

Um acidente grave ocorreu em Borda da Mata, Sergipe, quando um ônibus saiu de uma estrada de terra e caiu em uma ribanceira. O veículo transportava crianças e adolescentes para um evento religioso quando o motorista perdeu o controle. Duas pessoas morreram no local: uma criança de 11 anos e uma mulher de 55 anos.

Sete pessoas foram levadas a hospitais com ferimentos leves, enquanto outra pessoa precisou de atendimento especializado devido à gravidade das lesões. As autoridades locais estão investigando as causas do acidente para determinar suas circunstâncias.

