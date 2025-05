Passageira de 54 anos passa mal em voo e piloto faz pouso prioritário em Viracopos Equipe médica estava pronta para atendimento imediato no aeroporto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h12 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageira passa mal durante voo e piloto realiza pouso prioritário em Campinas (SP)

Durante um voo que partiu de Fortaleza com destino a Campinas, uma passageira de 54 anos sofreu um mal-estar, obrigando o piloto a realizar um pouso prioritário no aeroporto internacional de Viracopos. A situação foi comunicada à torre de controle, e o piloto tomou precauções para evitar que a passageira, deitada no chão da aeronave, sofresse lesões durante a aterrissagem.

O aeroporto confirmou que a passageira teve uma queda de pressão durante o voo. O piloto acionou as autoridades competentes para garantir que a equipe médica estivesse a postos para prestar assistência imediata assim que o avião pousasse.

Assista em vídeo - Passageira passa mal durante voo e piloto realiza pouso prioritário em Campinas (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!