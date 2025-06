PCC usava empresas de fachada para lavar dinheiro em Sorocaba Facção movimentou mais de R$ 100 milhões com imóveis e veículos de luxo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h27 ) twitter

Exclusivo: PCC usava fachada de empresas para lavar dinheiro no interior paulista, aponta investigação

Uma organização criminosa ligada ao PCC utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro em Sorocaba, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões por meio de transações imobiliárias e veículos de luxo. Alexandre Teodoro de Souza liderava o esquema, enquanto Rodolfo César Silva atuava como operador financeiro.

A quadrilha mantinha ao menos 18 empresas fictícias para dificultar o rastreamento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. As investigações do GAECO revelaram que Alexandre comandava uma rede de laranjas responsáveis por abrir empresas e realizar negócios superfaturados. As transações incluíam até mesmo bitcoins.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na prisão de oito integrantes da quadrilha, incluindo Alexandre e Rodolfo. Até o momento, as defesas dos acusados não se pronunciaram sobre as acusações.

Assista ao vídeo - Exclusivo: PCC usava fachada de empresas para lavar dinheiro em Sorocaba (SP), aponta investigação

