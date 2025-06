Perseguição policial na Califórnia termina em tragédia Carro em fuga invade calçada e atinge dois pedestres, resultando em uma morte Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h42 ) twitter

Tragédia na Califórnia: professora morre após carro em fuga atingir calçada

Uma perseguição policial na Califórnia culminou em um acidente fatal quando o veículo em fuga perdeu o controle e colidiu com dois pedestres na calçada. Uma professora morreu no local, enquanto seu marido foi levado ao hospital, mas já recebeu alta. O motorista do carro estava dirigindo de maneira imprudente e desrespeitou uma ordem de parada, sendo detido logo após o incidente.

