Polícia Civil apreende obra atribuída a Claude Monet em São Paulo Quadro e itens de luxo são encontrados em operação contra receptação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia apreende quadro de Claude Monet em operação contra quadrilha no interior paulista

Durante uma operação no interior de São Paulo, a Polícia Civil apreendeu um quadro possivelmente atribuído ao impressionista Claude Monet. A ação visou uma quadrilha especializada em roubo e receptação de artigos de luxo. Estima-se que a obra, ainda sujeita a perícia para confirmação de autenticidade, possa valer entre 70 e 600 milhões de reais.

Além do quadro, foram confiscados mais de 160 relógios de luxo, pedras semipreciosas, bolsas de grife e dinheiro em espécie. A operação resultou na prisão de suspeitos envolvidos em uma rede de receptação, que incluía tanto receptadores de alto escalão quanto lojistas que revendiam os itens para compradores finais. As investigações continuam para identificar e capturar outros membros do grupo criminoso. Mandados de busca foram cumpridos em várias cidades, incluindo Campinas, Piracicaba, Jundiaí e Itatiba.

Assista em vídeo - Polícia apreende quadro de Claude Monet em operação contra quadrilha no interior paulista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!