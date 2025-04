Carro desgovernado invade acampamento infantil nos EUA e deixa quatro mortos

Um grave acidente ocorreu em um acampamento infantil nos Estados Unidos, quando um carro desgovernado invadiu o local. Três crianças foram atingidas do lado de fora do prédio, enquanto uma foi atingida dentro do galpão. As vítimas tinham entre 4 e 18 anos. Outras pessoas foram hospitalizadas, algumas em estado grave. O motorista saiu ileso e foi levado para interrogatório e avaliação médica. As autoridades investigam as causas do acidente.



