Polícia deflagra operação contra quadrilha de roubo de motos em São Paulo Ação cumpre mandados de busca e apreensão na capital paulista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h42 )

Polícia realiza operação contra roubo de motos em São Paulo

A polícia civil de São Paulo realiza uma operação na zona norte da cidade para combater uma quadrilha especializada em roubo de motos. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de um suspeito e na apreensão de um menor. Três outras pessoas estão sendo investigadas.

A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e visa desmantelar o grupo criminoso. As viaturas continuam nas ruas, com expectativa de novas detenções e apreensões ao longo do dia. A investigação já é antiga e busca combater roubos e latrocínios relacionados a motocicletas.

