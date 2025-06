Polícia desmantela quadrilha de roubo em Taboão da Serra Criminosos foram presos após renderem funcionários de mercearia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia desmantela quadrilha de roubo em Taboão da Serra, Grande SP

A polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos renderam funcionários de uma mercearia local e os trancaram em uma sala, conforme registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram os funcionários assustados com as mãos levantadas enquanto eram abordados pelos assaltantes.

A operação policial foi rápida e eficaz. Após a prisão do líder da quadrilha, ele revelou informações sobre o crime e a identidade dos cúmplices. No total, cinco suspeitos foram detidos, e foram apreendidas armas, celulares, um notebook, correntes e alianças.

Os funcionários comemoraram aliviados quando foram libertados pela polícia. Os detidos enfrentarão acusações de roubo qualificado, cárcere privado e associação criminosa.

Assista em vídeo - Polícia desmantela quadrilha de roubo em Taboão da Serra, Grande SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!