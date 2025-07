Polícia investiga agressão a adolescente por PM em abrigo de Lençóis Paulista Câmeras registraram ação de policial contra menina em abrigo infantil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h16 ) twitter

Policial é flagrado agredindo adolescente em abrigo no interior paulista

A Polícia Militar de São Paulo iniciou uma investigação interna após um policial ser flagrado agredindo uma adolescente em um abrigo em Lençóis Paulista. Imagens de segurança capturaram o momento em que o agente puxou o cabelo da menina e a jogou no chão, além de desferir tapas em seu rosto. As funcionárias do abrigo tentaram intervir, mas foram impedidas por outro policial presente no local.

Os agentes estavam no abrigo para atender a um chamado envolvendo outra adolescente que estava em surto. Os policiais alegaram que a agressão ocorreu após serem desacatados pela menina. A corporação declarou que os agentes utilizaram força moderada durante a ocorrência.

