Prefeitos que estavam em Israel devem chegar nesta terça (17) ao Brasil Prefeitos de Belo Horizonte e João Pessoa estão entre os passageiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h06 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeitos que estavam em Israel devem chegar nesta terça (17) ao Brasil

Um grupo de 12 autoridades municipais brasileiras que estavam em Israel desde a última sexta-feira iniciou o retorno ao Brasil nesta terça-feira, partindo da Arábia Saudita. Nove dessas autoridades viajarão em um voo particular com destino a João Pessoa, enquanto as outras três seguirão em um voo comercial com escala no Catar e pouso em São Paulo.

Entre os integrantes da comitiva estão os prefeitos de Belo Horizonte, Fuad Noman, e de João Pessoa, Cícero de Lucena.

O restante das autoridades, totalizando 27 pessoas, optou por permanecer em alojamentos em Israel devido aos riscos associados ao trajeto por terra, considerado perigoso.

Assista ao vídeo - Prefeitos que estavam em Israel devem chegar nesta terça (17) ao Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!