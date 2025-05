Preta Gil busca tratamento inovador contra câncer nos EUA Disparidades em ensaios clínicos limitam acesso a novos tratamentos para brasileiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h43 ) twitter

Veja por que Preta Gil foi buscar tratamento inovador contra câncer nos EUA

Preta Gil está nos Estados Unidos em busca de um tratamento inovador para o câncer colorretal, indisponível no Brasil. Após o retorno da doença com metástase em várias regiões, a cantora procura alternativas em pesquisas avançadas no exterior. No Brasil, embora existam tratamentos eficientes para seu tipo de câncer, nenhum ainda trouxe a cura desejada.

Letícia, uma fisioterapeuta de 30 anos com um câncer metastático semelhante ao de Preta Gil, enfrenta desafios financeiros para acessar tratamentos no exterior. Atualmente, ela recebe tratamento paliativo pelo SUS. A disparidade na quantidade de ensaios clínicos entre o Brasil e os Estados Unidos reflete a dificuldade de acesso a novas terapias para pacientes brasileiros.

No Brasil, são realizados cerca de 100 estudos clínicos, enquanto nos Estados Unidos há mais de 3 mil em andamento. Apesar dessas dificuldades, Letícia foi recentemente aceita em um estudo clínico inovador no Brasil, renovando suas esperanças na luta contra a doença.

Assista em vídeo - Veja por que Preta Gil foi buscar tratamento inovador contra câncer nos EUA

