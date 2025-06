Prevenção de quedas entre idosos destaca importância de adaptações no lar Mário, de 82 anos, sofreu fratura ao cair em casa; gerontóloga alerta sobre riscos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 12h55 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira dicas para evitar quedas de idosos dentro de casa

Em 2025, o Brasil registrou um aumento de 11% nas quedas entre idosos nos primeiros cinco meses do ano, destacando a importância de adaptações no lar para prevenir acidentes. Mário, de 82 anos, exemplifica esse problema ao sofrer uma queda na cozinha que resultou em uma fratura no fêmur, exigindo cuidados intensivos. Especialistas recomendam a eliminação de tapetes soltos e a instalação de barras de apoio para evitar tais incidentes.

Ambientes domésticos como quarto e banheiro são considerados mais perigosos para idosos. O aumento significativo nos atendimentos no SUS, com mais de 26 mil casos entre janeiro e fevereiro deste ano, reflete a gravidade do problema. Uma gerontóloga consultada destacou riscos comuns e sugeriu mudanças práticas, como ajustar a altura dos móveis e garantir mais espaço no banheiro para facilitar o uso de cadeiras de rodas e auxiliares de banho.

Entrar e sair da cama, usar o vaso sanitário e mover-se pela cozinha são ações diárias que podem ser facilitadas com adaptações adequadas. Além disso, condições como desequilíbrios frequentes e sensação de insegurança ao caminhar são sinais importantes que demandam atenção. Promover um ambiente doméstico seguro é crucial para evitar que acidentes causem impactos não apenas aos idosos, mas também às suas famílias.

Assista ao vídeo - Confira dicas para evitar quedas de idosos dentro de casa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!