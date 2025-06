Primeira partida de futebol com robôs diverte público na China O evento foi um teste das capacidades dos robôs em situações reais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h19 ) twitter

Primeira partida de futebol com robôs diverte público na China

A China sediou a primeira partida de futebol entre robôs, onde os jogadores atuaram sem comandos humanos. Durante o evento, alguns robôs demonstraram habilidades impressionantes, enquanto outros tropeçavam como se pisassem em cascas de banana, gerando risadas e até resgates de maca. O público, composto principalmente por crianças e curiosos, vibrou a cada drible e tombo. O evento teve como objetivo principal testar as capacidades dos robôs em situações reais, com vistas a futuras interações com jogadores humanos.

Assista ao vídeo - Primeira partida de futebol com robôs diverte público na China

