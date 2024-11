15 anos sem Michael Jackson: espetáculo de sucesso faz tributo ao rei do pop

No ano em que a morte de Michael Jackson completa 15 anos, Rodrigo Teaser traz de volta ao público o show que faz um tributo ao rei do pop, com novas canções e figurinos renovados. O espetáculo, que tem 12 anos de história e já esteve nos principais palcos do mundo, está em cartaz no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Confira essa e outras atrações para curtir no fim de semana!