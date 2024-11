Ana Carolina interpreta sucessos de Cássia Eller em show neste sábado (29)

Neste sábado (29) em São Paulo, a cantora Ana Carolina interpreta os maiores sucessos de Cássia Eller no show "Estranho seria se eu não me apaixonasse por você". A homenagem a uma das maiores cantoras do país já foi assistida por mais de 350 mil pessoas, inclusive em Portugal. Também na capital paulista, João Bosco chega com seu quarteto em uma apresentação belíssima. O cantor, que celebra mais de 50 anos de carreira, se prepara para o lançamento de mais um álbum. Veja mais destaques!