Confira a agenda cultural para o fim de semana em São Paulo

Na próxima sexta-feira (19), Roberto Carlos lança a turnê "Eu Ofereço Flores" no Mercado Pago Hall. O show marca a inauguração da Mercado Livre Arena Pacaembu. Já Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com o show "3.0" hoje (13) no Tokio Marine Hall. Leoni e a banda Outro Futuro se apresentam para comemorar os 40 anos de carreira no Sesc Avenida Paulista hoje (13) e amanhã (14). No teatro J. Safra, Leona Cavalli e Eduardo Figueiredo apresentam a peça "O Elogio da Loucura", baseada no livro clássico de Erasmo de Roterdã, aos sábados e domingos até o dia 4 de maio.