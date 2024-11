Qual é a Boa? Sidney Magal é destaque na agenda cultural do fim de semana

Está na hora de saber o que anda acontecendo de bom pelo Brasil para curtir no final de semana. Em São Paulo, o destaque é o show de Sidney Magal, o 'Baile do Magal', com os maiores hits do cantor. Já para os fãs do sertanejo, tem Fernando e Sorocaba, também na capital paulista. No Rio de Janeiro, o Blue Note Rio recebe Mark Lambert, com um belíssimo tributo ao cantor Sting e à banda The Police. Veja mais!