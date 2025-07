Queda de avião em Rio Preto mata instrutor e aluno Aeronave caiu em área rural; investigação busca causas do acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h30 ) twitter

Saiba quem são as vítimas da queda de avião no interior paulista

Um acidente aéreo em São José do Rio Preto resultou na morte de Abner Casagrande de Oliveira, instrutor de voo, e Felipe Coiado, aluno do AeroClub local. O monomotor CAP4 fabricado em 1943, caiu na estância Santo Inês, zona rural da cidade. A aeronave estava com documentação regular, embora seu certificado estivesse prestes a expirar.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o acidente, enquanto técnicos do Cenipa isolaram o local para coletar dados. Testemunhas serão ouvidas para determinar as causas da tragédia. Nas redes sociais, Felipe expressava sua paixão pela aviação através de fotos e mensagens motivacionais.

O acidente não atingiu outras estruturas além da área de mata fechada onde ocorreu a queda. A investigação busca entender possíveis falhas que possam ter contribuído para o ocorrido.

Assista ao vídeo - Saiba quem são as vítimas da queda de avião no interior paulista

