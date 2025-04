Recuperação de energia avança na Europa após apagão Instabilidades persistem em transporte e comunicação em Portugal e Espanha Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Energia começa a voltar em partes da Espanha e Portugal após horas de caos

Após um apagão que afetou diversos países da Europa, o fornecimento de energia começa a ser restabelecido gradualmente. O transporte público, incluindo metrôs e ônibus, opera quase normalmente, mas ainda enfrenta algumas instabilidades. Hospitais já funcionam sem a necessidade de geradores, e escolas foram reabertas.

Na Espanha, a situação é mais grave, com o país ainda em estado de emergência. Transportes e internet permanecem instáveis, gerando um clima de incerteza. Em Portugal, a falta de energia causou o fechamento de aeroportos e deixou turistas em busca de alternativas para se locomover. A cidade de Lisboa teve sua paisagem urbana alterada pela ausência de luzes de emergência.

A causa do apagão em larga escala ainda não foi confirmada, mas autoridades não descartam a possibilidade de um ataque cibernético. Enquanto isso, a população enfrenta dificuldades para realizar atividades básicas, como compras e comunicação. Em cidades como Barcelona, moradores saem às ruas em busca de sinal de celular. As autoridades continuam investigando as causas do incidente.

Assista em vídeo - Energia começa a voltar em partes da Espanha e Portugal após horas de caos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!