Resgate de brasileira em vulcão na Indonésia enfrenta desafios críticos Operação conta com apoio diplomático brasileiro e técnicas de rappel Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h11 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h11 )

Brasileira presa em vulcão da Indonésia; entenda desafios para resgate

Juliana Marins, publicitária de 26 anos de Niterói, permanece presa em um penhasco a 500 metros de profundidade no vulcão Rinjane, Indonésia. Ela caiu durante uma trilha após se afastar do grupo. As condições climáticas e geológicas complicam o resgate, impossibilitando o uso seguro de helicópteros.

A brasileira está exposta ao frio intenso com vestimenta inadequada. Drones foram utilizados para localizá-la, e dois guias experientes auxiliam nas operações. A área ao redor do vulcão foi fechada para turistas durante as operações.

A família acompanha ansiosamente as atualizações e conta com a assistência da embaixada brasileira. O resgate é realizado por meio de técnicas de rappel para garantir a segurança das equipes envolvidas.

