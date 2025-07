Rio Negro atinge nível crítico e impacta comércio em Manaus Cheia ameaça recorde histórico enquanto comerciantes enfrentam prejuízos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h25 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h25 ) twitter

Cheia do Rio Negro afeta o comércio em Manaus

O Rio Negro atingiu a marca de 29,04 metros, aproximando-se do recorde histórico de 2021 e causando alagamentos no centro de Manaus (AM). A cheia afeta diretamente o comércio local, com quedas significativas nas vendas e prejuízos crescentes para os lojistas.

A inundação dificulta a circulação de pedestres e veículos, agravando a situação dos trabalhadores que precisam garantir seu sustento em meio às águas contaminadas. Muitos enfrentam riscos à saúde ao se aventurarem nas áreas alagadas para continuar suas atividades.

A Defesa Civil Municipal monitora pontos críticos e já instalou mais de três quilômetros de pontes para mitigar os efeitos das inundações. Novas estruturas podem ser construídas se necessário para facilitar o acesso na região central.

