São Paulo registra manhã mais fria do ano com 13 graus nesta quinta (15) Prefeitura intensifica assistência a pessoas em situação de rua com novas medidas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo registra manhã mais fria do ano com 13 graus nesta quinta (15)

Uma massa de ar frio atingiu o sudeste do Brasil, fazendo com que a temperatura em São Paulo caísse para 13 graus nas primeiras horas desta quinta-feira, marcando a manhã mais fria do ano até agora. Ontem, a cidade registrou uma mínima de 14 graus. Para hoje, a máxima prevista é de 24 graus, sem previsão de chuva.

Em resposta ao frio intenso, a prefeitura de São Paulo declarou estado de alerta para proteger as pessoas vulneráveis. Dez tendas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade para oferecer assistência. Além disso, equipes especializadas estão percorrendo as ruas para identificar e encaminhar moradores de rua para serviços de apoio social, ampliando a capacidade de acolhimento com mais 630 vagas disponíveis.

Assista em vídeo - São Paulo registra manhã mais fria do ano com 13 graus nesta quinta (15)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!